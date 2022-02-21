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21日の日本国債市場概況：債券先物は150円14銭で終了

2022年2月21日 17:28

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記事提供元：フィスコ


*17:28JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は150円14銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年3月限
寄付150円24銭 高値150円27銭 安値150円09銭 引け150円14銭
売買高総計18619枚

2年 433回 -0.020％
5年 150回 0.040％
10年 365回 0.205％
20年 179回 0.665％

債券先物3月限は、150円24銭で取引を開始。ロシアのウクライナ侵攻の可能性切迫化を懸念して買いが先行し、150円27銭まで上げた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果は強めだったが、米ロの外相や首脳による会談への期待からか売りが優勢になり、150円09銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞
休場。

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は0.22％、英国債は1.42％、オーストラリア10年債は2.21％、NZ10年債は2.74％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30　独・2月製造業PMI速報値（予想：59.8、1月：59.8）
・17:30　独・2月サービス業PMI速報値（予想：53.1、1月：52.2）
・18:00　ユーロ圏・2月製造業PMI速報値（予想：58.7、1月：58.7）
・18:00　ユーロ圏・2月サービス業PMI速報値（予想：52.1、1月：51.1）
・18:30　英・2月製造業PMI速報値（予想：57.0、1月：57.3）
・18:30　英・2月サービス業PMI速報値（予想：55.5、1月：54.1）
・米国休場（プレジデンツデー）《KK》

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