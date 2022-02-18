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2/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 2/18
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・海外のコロナ感染沈静化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27232.87、-227.53）
・NYダウは下落（34312.03、-622.24）
・ナスダック総合指数は下落（13716.72、-407.38）
・シカゴ日経先物は下落（26880、大阪比-280）
・1ドル114.80-90円
・SOX指数は下落（3422.60、-133.09）
・VIX指数は上昇（28.11、+3.82）
・米原油先物は下落（90.04、-1.79）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢の緊迫化
・コロナ流行の長期化
留意事項
・全国消費者物価指数（1月）
・衆院予算委員会で集中審議
・英小売売上高（1月）
・ユーロ圏経常収支（12月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
・加小売売上高（12月）
・米中古住宅販売件数（1月）
・米景気先行指数（1月）
・仏ルノーなど決算発表
・ミュンヘン安全保障会議（20日まで）《ST》
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