

*08:29JST 2/18

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・海外のコロナ感染沈静化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27232.87、-227.53）

・NYダウは下落（34312.03、-622.24）

・ナスダック総合指数は下落（13716.72、-407.38）

・シカゴ日経先物は下落（26880、大阪比-280）

・1ドル114.80-90円

・SOX指数は下落（3422.60、-133.09）

・VIX指数は上昇（28.11、+3.82）

・米原油先物は下落（90.04、-1.79）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢の緊迫化

・コロナ流行の長期化

留意事項

・全国消費者物価指数（1月）

・衆院予算委員会で集中審議

・英小売売上高（1月）

・ユーロ圏経常収支（12月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）

・加小売売上高（12月）

・米中古住宅販売件数（1月）

・米景気先行指数（1月）

・仏ルノーなど決算発表

・ミュンヘン安全保障会議（20日まで）《ST》