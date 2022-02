ポール & ジョー新作文具、猫柄＆黄色のバラを描いたノートやiPhoneケースなど

ポール & ジョー(PAUL & JOE)のステーショナリーライン「ポール & ジョー ラ・パペトリー(PAUL & JOE La Papeterie)」の新作文具や、ポール & ジョーのデジタルアクセサリーから2022年春夏の新作が登場。マークス直営店にて2022年2月10日(木)に先行販売され、2月24日(木)から全国取扱店にて販売される。

■バラやガーランドの新柄&猫柄の新作ステーショナリー

2022年春夏シーズンは、華やかな「サニーローズ」「ガーランド」といった2種類の新柄がラインナップ。「サニーローズ」は、明るい太陽を思わせるイエローの薔薇が目を引くデザインに。花のガーランドをストライプ状にレイアウトした「ガーランド」は、ガーリーでエレガントな雰囲気が魅力だ。

新柄に加え、ポール & ジョーのクリエイティブディレクター・ソフィーメシャリーの愛猫である白猫「ジプシー」を描いたモチーフも登場。それぞれ、リングノートや付箋、ペンケース、パスケースなどにデザインが落とし込まれている。

■デジタルアクセサリーも

ステーショナリーに加えて、iPhone SE用背面ケースやAirPods用ケースなどデジタルアクセサリーも充実。パソコンの持ち運びに使えるキャリングケースやインナーケース、タブレットケースなども展開する。

【詳細】

「ポール & ジョー ラ・パペトリー」新作文具

「ポール & ジョー」デジタルアクセサリー

発売日:2022年2月24日(木)

展開店舗:マークス直営店、全国取扱店、マークス公式オンラインストア「オンライン・マークス」

※マークス直営店、マークス公式オンラインストア「オンライン・マークス」では、2月10日(木)より先行販売。

※一部商品の発売は4月上旬予定

・ノート・ダイカット 946円

・ノート・A5 1,320円

・付せん 660円

・ペンケース・M2 3,520円

・ペンケース・S2 2,530円

・ステーショナリ―ケース・A5 1,760円

・クリアファイル・A4(2枚セット) 748円

・メガネケース 4,180円

・パスケース 4,180円

・iPhone SE用背面ケース 3,740円

・AirPods用ケース 3,080円

・キャリングケース 7,480円 ※A4サイズ・13インチPC対応

・インナーキャリング 5,280円 ※A4サイズ・13インチPC対応・巾着袋付き

・タブレットケース 4,400円 ※11インチタブレット対応・スタンド機能付き

※iPhone(R)は、Apple Inc.の商標。iPhone(R) are trademarks of Apple Inc.

※AIRPODS(R)は、Apple Inc.の商標。AIRPODS(R) are trademarks of Apple Inc.