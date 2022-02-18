

*07:23JST NY金：続伸で1902.00ドル、昨年6月以来となる1904ドルまで買われる

NY金先物4月限は、続伸（COMEX金4月限終値：1902.00 ↑30.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比+30.50ドルの1902.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1869.70ドル-1904.00ドル。アジア市場で1869.70ドルまで下げたが、ロシアと西側諸国とのすみやかな緊張緩和を期待することは難しいとの理由で安全逃避的な買いが入った。ニューヨーク市場で2021年6月以来となる1904ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では1900ドルを挟んだ水準で推移している。《FA》