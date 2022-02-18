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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数など

2022年2月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(1月)　0.3％　0.5％


＜海外＞
16:00　英・小売売上高指数(1月)　　-3.7％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(12月)　　236億ユーロ
22:30　加・小売売上高(12月)　　0.7％
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月)　　-8.5
24:00　米・中古住宅販売件数(1月)　605万件　618万件
24:00　米・景気先行指数(1月)　0.3％　0.8％


米・シカゴ連銀総裁やウォラーFRB理事がUSマネタリー・ポリシー・フォーラムに参加

ミュンヘン安全保障会議(20日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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