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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(1月) 0.3％ 0.5％
＜海外＞
16:00 英・小売売上高指数(1月) -3.7％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(12月) 236億ユーロ
22:30 加・小売売上高(12月) 0.7％
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月) -8.5
24:00 米・中古住宅販売件数(1月) 605万件 618万件
24:00 米・景気先行指数(1月) 0.3％ 0.8％
米・シカゴ連銀総裁やウォラーFRB理事がUSマネタリー・ポリシー・フォーラムに参加
ミュンヘン安全保障会議(20日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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