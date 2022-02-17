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日本リビング保証　大幅に続伸、収益用不動産を3.61億円で取得、東京都世田谷区の共同住宅／新興市場スナップショット

2022年2月17日 13:25

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記事提供元：フィスコ


*13:25JST <7320> 日本リビング保証 1828 +85
大幅に続伸。収益用不動産（固定資産）として東京都世田谷区の共同住宅を取得すると発表している。土地面積は234.34平方メートルで、建物の延床面積は433.15平方メートル、建築年月は19年7月。取得価格は3.61億円。購入先は非開示。保有する自己資金の適正な活用を図り、安定的な運用収入を得ることが目的。収益用不動産の取得は利益の拡大に資するとの期待から、買いが入っているようだ。《ST》

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