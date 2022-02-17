カイオム　大幅に続伸、がん治療用抗体CBA-1535の治験計画届をPMDAに提出／新興市場スナップショット



*09:48JST <4583> カイオム 183 +5

大幅に続伸。がん治療用抗体CBA-1535に関する治験計画届を医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出したと発表している。CBA-1535は患者が元来保有する免疫機構を司るT細胞の働きを活性化し、がん細胞を攻撃するがん治療用多重特異性抗体。PMDAによる初回治験計画届の30日調査が終了した後、治験実施施設での審査と治験実施施設との契約を経て被験者登録・投与を開始する。《ST》