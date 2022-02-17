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2/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 2/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27460.40、+595.21）
・シカゴ日経先物は上昇（27460、大阪比+30）
・SOX指数は上昇（3555.69、+1.23）
・VIX指数は低下（24.29、-1.41）
・米原油先物は上昇（93.66、+1.59）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・海外のコロナ感染沈静化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34934.27、-54.57）
・ナスダック総合指数は下落（14124.09、-15.66）
・1ドル115.40-50円
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢の緊迫化
・コロナ流行の長期化
留意事項
・貿易収支（1月）
・コア機械受注（12月）
・対外対内証券投資（先週）
・月例経済報告（2月）
・エッジテクノロジーが新規上場
・豪失業率（1月）
・欧州新車販売（1月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米住宅着工件数（1月）
・米住宅建設許可件数（1月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月）
・米30年物価連動債（TIPS）入札
・米ウォルマートなど決算発表
・20カ国 地域（G20）財務相中央銀行総裁会議（18日まで）
・欧州連合（EU）アフリカ連合サミット（18日まで）
・フィリピン、トルコの各中央銀行が政策金利発表《ST》
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