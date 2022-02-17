

*08:27JST 2/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27460.40、+595.21）

・シカゴ日経先物は上昇（27460、大阪比+30）

・SOX指数は上昇（3555.69、+1.23）

・VIX指数は低下（24.29、-1.41）

・米原油先物は上昇（93.66、+1.59）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・海外のコロナ感染沈静化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34934.27、-54.57）

・ナスダック総合指数は下落（14124.09、-15.66）

・1ドル115.40-50円

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢の緊迫化

・コロナ流行の長期化

留意事項

・貿易収支（1月）

・コア機械受注（12月）

・対外対内証券投資（先週）

・月例経済報告（2月）

・エッジテクノロジーが新規上場

・豪失業率（1月）

・欧州新車販売（1月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米住宅着工件数（1月）

・米住宅建設許可件数（1月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月）

・米30年物価連動債（TIPS）入札

・米ウォルマートなど決算発表

・20カ国 地域（G20）財務相中央銀行総裁会議（18日まで）

・欧州連合（EU）アフリカ連合サミット（18日まで）

・フィリピン、トルコの各中央銀行が政策金利発表《ST》