

*15:37JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

ゴム製品が上昇率トップ。そのほか海運業、空運業、機械、保険業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 3,541.21 ／ 6.37

2. 海運業 ／ 1,102.44 ／ 3.37

3. 空運業 ／ 206.65 ／ 3.27

4. 機械 ／ 2,137.73 ／ 2.75

5. 保険業 ／ 1,274.44 ／ 2.56

6. 化学工業 ／ 2,175.66 ／ 2.38

7. ガラス・土石製品 ／ 1,180.47 ／ 2.21

8. 精密機器 ／ 9,934.44 ／ 2.13

9. 医薬品 ／ 2,982.41 ／ 1.99

10. 電気機器 ／ 3,558.29 ／ 1.84

11. 食料品 ／ 1,749.42 ／ 1.77

12. 不動産業 ／ 1,469.9 ／ 1.72

13. 銀行業 ／ 166.29 ／ 1.69

14. その他製品 ／ 3,651.52 ／ 1.69

15. 金属製品 ／ 1,236.94 ／ 1.68

16. 鉄鋼 ／ 469.33 ／ 1.66

17. 輸送用機器 ／ 3,574.94 ／ 1.65

18. 証券業 ／ 396.7 ／ 1.45

19. 陸運業 ／ 1,829.47 ／ 1.40

20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,858.09 ／ 1.28

21. サービス業 ／ 2,717.66 ／ 1.26

22. 電力・ガス業 ／ 341.78 ／ 1.23

23. 卸売業 ／ 2,039.85 ／ 1.13

24. パルプ・紙 ／ 522.19 ／ 1.13

25. 建設業 ／ 1,170.42 ／ 1.02

26. 情報・通信業 ／ 4,494.15 ／ 0.99

27. その他金融業 ／ 734.73 ／ 0.97

28. 繊維業 ／ 565.1 ／ 0.81

29. 小売業 ／ 1,327.71 ／ 0.49

30. 水産・農林業 ／ 474.55 ／ 0.47

31. 非鉄金属 ／ 1,069.32 ／ 0.18

32. 石油・石炭製品 ／ 1,055.51 ／ -1.05

33. 鉱業 ／ 326.8 ／ -3.04《FA》