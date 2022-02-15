

*17:43JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は150円05銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年3月限

寄付149円98銭 高値150円10銭 安値149円97銭 引け150円05銭

売買高総計19554枚

2年 433回 -0.025％

5年 150回 0.040％

10年 365回 0.210％

20年 179回 0.690％

債券先物3月限は、149円98銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、149円97銭まで下げた。その後、日経平均株価の下げ幅拡大を受けて買われたとみられ、150円10銭まで上げた。財務省の5年債入札の結果は無難との見方だった。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は1.59％、10年債は2.03％、30年債は2.32％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.28％、英国債は1.59％、オーストラリア10年債は2.18％、NZ10年債は2.80％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 独・2月ZEW景気期待指数（予想：55.0、1月：51.7）

・19:00 ユーロ圏・12月貿易収支（11月：-15億ユーロ）

・19:00 ユーロ圏・10-12月期GDP改定値（前年比予想：+4.6％、速報値：+4.6％）

・22:30 米・1月生産者物価指数（前月比予想：+0.5％、12月：+0.3％←+0.2％）

・22:30 米・2月NY連銀製造業景気指数（予想：12.0、1月：-0.7）

・06:00 米・12月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（11月：+1374億ドル）《KK》