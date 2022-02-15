

*14:06JST スノーピーク---ストップ高買い気配、今期大幅増益見通しや月次動向を評価

スノーピーク<7816>はストップ高買い気配。前日に21年12月期の決算を発表、営業利益は38.2億円で前期比2.6倍となり、従来予想の36.5億円を上回る着地になった。22年12月期は52.3億円で同37.0％増と大幅増益の計画、市場期待を上回る拡大見通しとなっている。また、1月の月次売上は前年同月比63.1％増と昨年5月以来の高い伸びにまで拡大。前月が同19.3％増と失速していたことで、強まっていた警戒感は後退する方向へ。《YN》