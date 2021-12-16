

*17:23JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円12銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年3月限

寄付152円06銭 高値152円14銭 安値152円00銭 引け152円12銭

売買高総計17639枚

2年 431回 -0.115％

5年 149回 -0.095％

10年 364回 0.040％

20年 178回 0.445％

債券先物3月限は、152円06銭で取引を開始。前日NY市場での米国株高を受けた日経平均株価の連れ高、円安進行にともない売りが先行し、152円00銭まで下げた。その後、財務省の20年債入札の結果は順調との見方から買いが強まり、152円14銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と5年債が売られ、10年債と20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.64％、10年債は1.44％、30年債は1.86％近辺で推移。

債券利回りはまちまち。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.36％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.55％、NZ10年債は2.31％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:30 スイス中銀が政策金利発表（-0.75％に据え置き予想）

・17:30 独・12月製造業PMI速報値（予想：56.9、11月：57.4）

・17:30 独・12月サービス業PMI速報値（予想：51.0、11月：52.7）

・18:00 ユーロ圏・12月製造業PMI速報値（予想：57.8、11月：58.4）

・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI速報値（予想：54.3、11月：55.9）

・18:30 英・12月製造業PMI速報値（予想：57.6、11月：58.1）

・18:30 英・12月サービス業PMI速報値（予想：57.0、11月：58.5）

・19:00 ユーロ圏・10月貿易収支（9月：+73億ユーロ）

・21:00 英中銀が政策金利発表（0.10％に据え置き予想）

・21:45 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.00％に据え置き予想）

・22:30 ラガルドECB総裁会見

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：20.0万件、前回：18.4万件）

・22:30 米・11月住宅着工件数（予想：156.7万戸、10月：152.0万戸）

・22:30 米・11月住宅建設許可件数（予想：166.1万戸、10月：165.3万戸）

・22:30 米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：29.6、11月：39.0）

・23:15 米・11月鉱工業生産（前月比予想：+0.6％、10月：+1.6％）

・23:15 米・11月設備稼働率（予想：76.8％、10月：76.4％）

・23:45 米・12月製造業PMI速報値（予想：58.5、11月：58.3）

・23:45 米・12月サービス業PMI速報値（予想：58.8、11月：58.0）

・EU首脳会議《KK》