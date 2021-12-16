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和心　ストップ高買い気配、NATTY SWANKYと資本業務提携、新たに食肉事業開始／新興市場スナップショット

2021年12月16日 13:46

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記事提供元：フィスコ


*13:46JST <9271> 和心 460 カ -
ストップ高買い気配。NATTY SWANKY<7674>と資本業務提携を締結し、新たに食肉事業を開始すると発表している。NATTY SWANKYは展開する酒場の仕入の一部を和心からとし、仕入に余剰分が生じた場合は和心が仕入れて他社へ卸売りする。また、NATTY SWANKYは約0.20億円の和心株を市場外で取得する予定。和心は食肉卸売のプラットフォーマーとして業界の新たなエコシステムを構築することを目指す。《ST》

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