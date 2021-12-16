関連記事
和心 ストップ高買い気配、NATTY SWANKYと資本業務提携、新たに食肉事業開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:46JST <9271> 和心 460 カ -
ストップ高買い気配。NATTY SWANKY<7674>と資本業務提携を締結し、新たに食肉事業を開始すると発表している。NATTY SWANKYは展開する酒場の仕入の一部を和心からとし、仕入に余剰分が生じた場合は和心が仕入れて他社へ卸売りする。また、NATTY SWANKYは約0.20億円の和心株を市場外で取得する予定。和心は食肉卸売のプラットフォーマーとして業界の新たなエコシステムを構築することを目指す。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ｃｏｌｙ 上場来安値、22年1月期の営業利益予想を下方修正、新規ゲームのリリースずれ込み／新興市場スナップショット 12/16 13:16
- シイエヌエス 大幅に6日ぶり反発、22年5月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、デジタル推進など好調／新興市場スナップショット 12/16 13:06
- GA TECH 大幅に続伸、22年10月期の営業損益予想は黒字転換、21年10月期は計画より良好／新興市場スナップショット 12/16 09:50
- ブロードエンター 初値3005円、公開価格を7.7％上回る、マンション向け高速ネットやオートロック／新興市場スナップショット 12/16 09:36
- ＴｒｕｅＤａｔａ 初値2250円、公開価格を1.4％％上回る、消費者購買データプラットフォーム運営／新興市場スナップショット 12/16 09:33