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ｃｏｌｙ 上場来安値、22年1月期の営業利益予想を下方修正、新規ゲームのリリースずれ込み／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:16JST <4175> ｃｏｌｙ 2398 -500
ストップ安で上場来安値更新。22年1月期の営業利益を従来予想の22.03億円から15.62億円（前期実績20.71億円）に下方修正している。期中を予定していた新規ゲーム作品のリリースが来期以降にずれ込むほか、運営中のゲーム作品が全体として売上予算を下回る見通しとなったため。開発ライン増強に伴うコストの増加も響き、前期比で減益となる。第3四半期累計（21年2-10月）の営業利益は前年同期比11.9％減の10.66億円で着地した。《ST》
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