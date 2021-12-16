ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ｃｏｌｙ　上場来安値、22年1月期の営業利益予想を下方修正、新規ゲームのリリースずれ込み／新興市場スナップショット

2021年12月16日 13:16

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:16JST <4175> ｃｏｌｙ 2398 -500
ストップ安で上場来安値更新。22年1月期の営業利益を従来予想の22.03億円から15.62億円（前期実績20.71億円）に下方修正している。期中を予定していた新規ゲーム作品のリリースが来期以降にずれ込むほか、運営中のゲーム作品が全体として売上予算を下回る見通しとなったため。開発ライン増強に伴うコストの増加も響き、前期比で減益となる。第3四半期累計（21年2-10月）の営業利益は前年同期比11.9％減の10.66億円で着地した。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る