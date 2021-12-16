GA TECH　大幅に続伸、22年10月期の営業損益予想は黒字転換、21年10月期は計画より良好／新興市場スナップショット

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大幅に続伸。22年10月期の営業損益予想を0.57億円の黒字と発表している。居住用不動産の安定需要を背景に売上高とマーケットシェアの拡大を目指す。同時に発表した21年10月期の営業損益は0.39億円の赤字で着地した。調達価格の高騰で売上総利益の低い取引が発生して損益を圧迫したが、会社計画（4.90億円の赤字）より良好だった。また、不動産コンサルティングのリコルディ（東京都千代田区）を完全子会社化する。《ST》