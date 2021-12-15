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NY外為：ポンド売り強まる、IMFは英国の成長鈍化を予想、BREXITやオミクロン株で
記事提供元：フィスコ
*03:06JST NY外為：ポンド売り強まる、IMFは英国の成長鈍化を予想、BREXITやオミクロン株で
NY外為市場ではポンド売りが強まった。英国の11月失業率は低下しパンデミックで経済が封鎖される前の水準を回復。10月の賃金も予想以上の伸びとなりポンド買いを助けた。しかし、雇用増減数は予想を下回る伸びにとどまった。
国際通貨基金（IMF）の理事は英国の新型コロナの影響が速やかに払しょくせず、オミクロン変異株が金融政策を混乱させると指摘。中銀の過大な支援は解消すべきとしながらもブレグジットや新型コロナにより国内総生産（GDP）の成長は弱まるとの見解を示した。
ポンド・ドルは1.3255ドル付近から1.3229ドルまで反落。ポンド円は150円58銭の高値から150円32銭まで反落した。ユーロ・ポンドは0.8548ポンドから0.8511ポンドまで下落し日中安値を更新した。《KY》
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