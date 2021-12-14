

*07:33JST NY原油：弱含みで71.29ドル、72ドル台で利食い売りが強まる

NY原油先物1月限は、弱含み（NYMEX原油1月限終値：71.29 ↓0.38）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比-0.38ドルの71.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.71ドル-73.00ドル。アジア市場の終盤で73.00ドルまで買われたが、ロンドン市場では利食い売りが優勢となり、71ドルを下回った。ニューヨーク市場の序盤にかけて70.71ドルまで売られる場面があったが、米長期金利の低下を意識した買いが観測されており、通常取引終了後の時間外取引では71ドル台前半で推移。《FA》