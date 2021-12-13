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【M&A速報：2021/12/13（1）】オリックス、弥生を米KKRに売却する方針を固めた旨等の報道にコメントを発表
*12:04JST 【M&A速報：2021/12/13（1）】オリックス、弥生を米KKRに売却する方針を固めた旨等の報道にコメントを発表
■オリックス<8591>、弥生を米KKRに約2400億円で売却する方針を固めた旨等の報道に「株式譲渡を含めて検討を行っていることは事実」
■法人向けNon-FIT再エネ発電事業のクリーンエナジーコネクト、総額9.4億円の資金調達を実施
■サッカークラブ「FC今治」運営の今治．夢スポーツ、資金調達を実施
■ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ゲーム開発会社の米Valkyrie Entertainmentを買収
■ベトナムでフードデリバリーサービスを運営するCapichi、資金調達を実施
■東邦HD<8129>、脂肪細胞を用いた遺伝子治療用細胞医薬品開発のセルジェンテックと資本業務提携
■日本パワーファスニング<5950>、中国孫会社で建築用ファスナー・ツール関連事業の蘇州強力五金の持ち分全ての譲渡を決議
■NCB九州活性化2号ファンド、医薬品・化学メーカー向けガラス製品製造販売の旭製作所に出資
■ブリヂストン<5108>、防振ゴム事業を中国のAZ社に譲渡
■ブリヂストン<5108>、化成品ソリューション事業をエンデバー・ユナイテッド管理・運営ファンドに譲渡
■アライドアーキテクツ<6081>、動画制作子会社のAiCON TOKYOの全保有株式を同社代表取締役に譲渡
■広済堂HD<7868>、中国平安保険（集団）傘下企業等に対する新株式等発行と自己株式処分を決議
■鴨川グランドホテル<9695>、日本産業推進機構グループと共同でMBOを実施
■SBIホールディングス<8473>、新生銀行<8303>へのTOBが成立 出資比率は47.77％に 12月17日に連結子会社化へ
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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