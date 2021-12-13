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クリエアナブキ ストップ高買い気配、穴吹興産が1株につき910円でTOB、上場廃止の予定／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:25JST <4336> クリエアナブキ 737 +100
ストップ高買い気配。主要株主の穴吹興産<8928>がTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表している。TOB価格は1株につき910円、買付期間は13日から22年1月28日まで。完全子会社化で国内での事業エリア・事業領域を拡大するとともに、海外展開を加速させることが目的。クリエアナブキ株は上場廃止となる予定。前営業日10日の終値は637円で、TOB価格にさや寄せする動きになっている。《ST》
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