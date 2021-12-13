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今日の注目スケジュール：日銀短観、コア機械受注、石油輸出国機構(OPEC)月報など

2021年12月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、コア機械受注、石油輸出国機構(OPEC)月報など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(10-12月)　19　18
08:50　コア機械受注(10月)　1.5％　0％


＜海外＞
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　印・消費者物価指数(11月)　5.10％　4.48％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(12月12日まで1カ月間)　　10.75億ドル


英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告と銀行ストレステスト結果を公表

欧・EU外相理事会

米・ブリンケン国務長官が東南アジア歴訪(16日まで)

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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