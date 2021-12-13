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今日の注目スケジュール：日銀短観、コア機械受注、石油輸出国機構(OPEC)月報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、コア機械受注、石油輸出国機構(OPEC)月報など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(10-12月) 19 18
08:50 コア機械受注(10月) 1.5％ 0％
＜海外＞
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 印・消費者物価指数(11月) 5.10％ 4.48％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(12月12日まで1カ月間) 10.75億ドル
英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告と銀行ストレステスト結果を公表
欧・EU外相理事会
米・ブリンケン国務長官が東南アジア歴訪(16日まで)
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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