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10日の日本国債市場概況：債券先物は151円90銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:41JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円90銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年3月限
寄付152円03銭 高値152円10銭 安値151円90銭 引け151円90銭
売買高総計14720枚
2年 431回 -0.105％
5年 149回 -0.090％
10年 364回 0.050％
20年 178回 0.455％
債券先物3月限は、152円03銭で取引を開始。米10年債利回りが一時1.48％台まで低下するなかで買いが先行し、152円10銭まで上げた。その後、米11月消費者物価指数の発表を控え10年債利回りが1.50％台まで上昇したことで売りが優勢になり、151円90銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.72％、10年債は1.51％、30年債は1.87％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.34％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.62％、NZ10年債は2.45％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30 米・11月消費者物価指数（前年比予想：+6.8％、10月：+6.2％）
・24:00 米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：68.0、11月：67.4）
・04:00 米・11月財政収支（予想：-1930.00億ドル、20年11月：-1452.66億ドル）《KK》
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