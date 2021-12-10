

*17:41JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円90銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年3月限

寄付152円03銭 高値152円10銭 安値151円90銭 引け151円90銭

売買高総計14720枚

2年 431回 -0.105％

5年 149回 -0.090％

10年 364回 0.050％

20年 178回 0.455％

債券先物3月限は、152円03銭で取引を開始。米10年債利回りが一時1.48％台まで低下するなかで買いが先行し、152円10銭まで上げた。その後、米11月消費者物価指数の発表を控え10年債利回りが1.50％台まで上昇したことで売りが優勢になり、151円90銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.72％、10年債は1.51％、30年債は1.87％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.34％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.62％、NZ10年債は2.45％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・11月消費者物価指数（前年比予想：+6.8％、10月：+6.2％）

・24:00 米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：68.0、11月：67.4）

・04:00 米・11月財政収支（予想：-1930.00億ドル、20年11月：-1452.66億ドル）《KK》