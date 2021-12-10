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ＡＮＡＰ ストップ高買い気配、メタバースファッションプラットフォームの提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:06JST <3189> ＡＮＡＰ 402 カ -
ストップ高買い気配。メタバースファッションプラットフォーム「APPARELED Meta connect（アパレリッド・メタ・コネクタ） by ANAP」の提供を開始すると発表している。企業が保有する洋服や小物などファッションアイテムの採寸データとアイテム画像素材をプラットフォームに入力し、メタバース空間に適したファッション素材に変換する。様々な仮想空間で利用可能とすることで、企業のメタバース事業参入を支援する。《ST》
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