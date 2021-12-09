

*23:26JST NY外為：ポンド・ドル年初来最安値から反発

NY外為市場でポンド・ドルは買戻しが目立つ。ロンドン市場で1.3171ドルまで下落し年初来最安値を更新後、1.32ドル台を回復した。英国政府が新型コロナ感染の拡大で、行動規制を強化したため回復が損なわれるとの見方にポンド売りが一時加速した。

ポンド円は149円49銭の安値から149円81銭まで反発した。ユーロ・ポンドは0.8564ポンドまで下落し日中安値を更新した。《KY》