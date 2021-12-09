エイケン工業　大幅に4日ぶり反落、22年10月期の営業利益予想41.9％減、年間配当110円に減配／新興市場スナップショット



*13:42JST <7265> エイケン工業 2675 -450

大幅に4日ぶり反落。22年10月期の営業利益予想を前期比41.9％減の3.30億円と発表している。自動車の補修用フィルター市場の競争激化や新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外での外出自粛要請などが懸念要因。大型車用フィルターや高性能オイルフィルターなどの拡販を図る。年間配当予想は110.00円で前期（140.00円）から減配。21年10月期の営業利益はフィルター部門が好調で、128.3％増の5.67億円で着地した。《ST》