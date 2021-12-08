

*15:38JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ

精密機器が上昇率トップ。そのほかその他製品、医薬品、サービス業、電気機器なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか海運業、倉庫・運輸関連業、陸運業、建設業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 精密機器 ／ 11,611.81 ／ 2.77

2. その他製品 ／ 3,545.32 ／ 2.04

3. 医薬品 ／ 2,967.2 ／ 1.88

4. サービス業 ／ 3,156.45 ／ 1.87

5. 電気機器 ／ 4,073.29 ／ 1.79

6. 鉱業 ／ 286.51 ／ 1.56

7. 小売業 ／ 1,333.08 ／ 0.85

8. 機械 ／ 2,332. ／ 0.81

9. 保険業 ／ 1,109.69 ／ 0.80

10. ゴム製品 ／ 3,433.62 ／ 0.74

11. 証券業 ／ 384.13 ／ 0.52

12. 化学工業 ／ 2,302.19 ／ 0.47

13. 空運業 ／ 186.52 ／ 0.15

14. 非鉄金属 ／ 974.78 ／ 0.14

15. 情報・通信業 ／ 4,762.87 ／ 0.09

16. 銀行業 ／ 145.05 ／ -0.04

17. 石油・石炭製品 ／ 1,012.98 ／ -0.14

18. ガラス・土石製品 ／ 1,206.49 ／ -0.20

19. 卸売業 ／ 1,909.15 ／ -0.24

20. 繊維業 ／ 588.93 ／ -0.30

21. 金属製品 ／ 1,353.83 ／ -0.31

22. 食料品 ／ 1,686.27 ／ -0.44

23. 鉄鋼 ／ 434.89 ／ -0.49

24. パルプ・紙 ／ 507.2 ／ -0.51

25. 電力・ガス業 ／ 329.47 ／ -0.59

26. 水産・農林業 ／ 451.71 ／ -0.62

27. 輸送用機器 ／ 3,447.99 ／ -0.76

28. その他金融業 ／ 721.68 ／ -0.78

29. 建設業 ／ 1,135.04 ／ -0.82

30. 陸運業 ／ 1,783.64 ／ -0.93

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,832.62 ／ -1.05

32. 海運業 ／ 935.3 ／ -1.15

33. 不動産業 ／ 1,416.19 ／ -2.08《FA》