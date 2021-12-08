関連記事
12/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 12/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28455.60、+528.23）
・NYダウは上昇（35719.43、+492.40）
・ナスダック総合指数は上昇（15686.92、+461.76）
・シカゴ日経先物は上昇（28815、大阪比+295）
・SOX指数は上昇（3988.75、+188.68）
・VIX指数は低下（21.89、-5.29）
・米原油先物は上昇（72.05、+2.56）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル113.50-60円
・米長期金利は上昇
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・対外対内証券売買契約（11月）
・GDP改定値（7-9月）
・国際収支（10月）
・銀行貸出動向（11月）
・国債買いオペ
・倒産件数（11月）
・景気ウォッチャー調査（11月）
・米JOLT求人件数（10月）
・カナダ銀行（中国央銀行）が政策金利発表
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州システミックリスク理事会（ESRB）のイベ
ント冒頭挨拶
・独連邦議会（下院）が新首相指名選挙、ショルツ政権発足へ
・フィリピンは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など 12/ 8 06:30
- 12/7の強弱材料 12/ 7 08:23
- 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、米貿易収支など 12/ 7 06:30
- 12/6の強弱材料 12/ 6 08:15
- 今日の注目スケジュール：衆院本会議で岸田首相の所信表明演説、独製造業受注、ユーロ圏財務相会合など 12/ 6 06:30