

*08:28JST 12/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28455.60、+528.23）

・NYダウは上昇（35719.43、+492.40）

・ナスダック総合指数は上昇（15686.92、+461.76）

・シカゴ日経先物は上昇（28815、大阪比+295）

・SOX指数は上昇（3988.75、+188.68）

・VIX指数は低下（21.89、-5.29）

・米原油先物は上昇（72.05、+2.56）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル113.50-60円

・米長期金利は上昇

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・対外対内証券売買契約（11月）

・GDP改定値（7-9月）

・国際収支（10月）

・銀行貸出動向（11月）

・国債買いオペ

・倒産件数（11月）

・景気ウォッチャー調査（11月）

・米JOLT求人件数（10月）

・カナダ銀行（中国央銀行）が政策金利発表

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州システミックリスク理事会（ESRB）のイベ

ント冒頭挨拶

・独連邦議会（下院）が新首相指名選挙、ショルツ政権発足へ

・フィリピンは休場《ST》