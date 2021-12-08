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NY外為：加ドル買い優勢、加10月貿易黒字が予想以上に拡大＆原油高
記事提供元：フィスコ
*02:34JST NY外為：加ドル買い優勢、加10月貿易黒字が予想以上に拡大＆原油高
カナダ10月貿易収支は＋20.9億加ドルとなった。黒字幅は9月14.2億加ドルから予想以上に拡大し、6月来で最大。
貿易黒字の予想以上の拡大や原油高でカナダドル買いが優勢となった。ドル・カナダは1.2635カナダドルまで下落し11月22日来の安値を更新。カナダ円は89円50銭から89円93銭まで上昇し11月26日来の高値を更新した。
【経済指標】
・カナダ・10月貿易収支：＋20.9億加ドル（予想：+20.8億加ドル、9月：＋14.2億加ドル←+18.6億加ドル）《KY》
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