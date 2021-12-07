Jトラストの日本保証が京阪電鉄不動産と提携、香川銀行が融資するローンの保証業務を開始

■金融、不動産分野における利便性の高いサービスを提供

Jトラスト<8508>(東2)の日本金融事業の中核会社である株式会社日本保証は、京阪電鉄不動産株式会社(大阪市中央区、京阪電鉄不動産)と2021年12月1日付で業務提携契約を締結した。Jトラストが12月6日午後発表した。

トモニホールディングス<8600>(東1)の香川銀行(本店・香川県高松市)が融資するローン商品にかかる保証業務を日本保証が行う。

業務提携は、不動産への投資を検討するお客さまに対して金融および不動産分野における利便性の高いサービスを提供することを目的とし、京阪電鉄不動産が販売するマンションを担保に、購入資金を提携先金融機関であるトモニホールディングス<8600>(東1)の香川銀行(本店・香川県高松市)が融資するローン商品にかかる保証業務を日本保証が行う。

ちなみに、融資金額は100万円以上3億円以内、融資期間は1年以上35年以内、借入利率は年1.58%～年1.98%(変動金利、保証料含む、2021年12月1日時点)となっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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