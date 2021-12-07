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メタリアル 大幅に3日続伸、株主優待導入、「メタバース無料体験」としてVR世界旅行レンタル／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:42JST <6182> メタリアル 1275 +74
大幅に3日続伸。新たに株主優待制度を導入すると発表している。「メタバース無料体験」と題し、VR世界旅行サービス「どこでもドアTrip」の体験付きでVR機器を無償レンタルする。「どこでもドア Trip SelfHost コース」1カ月分（月額3000円相当）のほか、VRゴーグルの1週間レンタル、VR案内人サービスが付く。株式への投資魅力を高めて株主を増やすとともに、事業・サービスに対する理解を深めることが目的。《ST》
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