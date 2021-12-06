

*15:40JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、鉄鋼、海運業、石油・石炭製品なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか医薬品、サービス業、精密機器、空運業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 274.14 ／ 1.90

2. パルプ・紙 ／ 500.22 ／ 0.88

3. 鉄鋼 ／ 422.71 ／ 0.73

4. 海運業 ／ 909.99 ／ 0.70

5. 石油・石炭製品 ／ 992.53 ／ 0.59

6. 水産・農林業 ／ 456.46 ／ 0.57

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,813.17 ／ 0.51

8. 電力・ガス業 ／ 327.11 ／ 0.44

9. 小売業 ／ 1,298.65 ／ 0.42

10. ゴム製品 ／ 3,325.03 ／ 0.36

11. 繊維業 ／ 575.95 ／ 0.32

12. 機械 ／ 2,264.34 ／ 0.28

13. 食料品 ／ 1,659.11 ／ 0.23

14. 建設業 ／ 1,118.67 ／ 0.22

15. 化学工業 ／ 2,245.77 ／ 0.16

16. ガラス・土石製品 ／ 1,168.85 ／ 0.09

17. 銀行業 ／ 142.3 ／ 0.00

18. 非鉄金属 ／ 947.62 ／ -0.02

19. その他製品 ／ 3,414.25 ／ -0.08

20. 卸売業 ／ 1,856.75 ／ -0.12

21. 不動産業 ／ 1,410.15 ／ -0.27

22. 証券業 ／ 372.15 ／ -0.37

23. 電気機器 ／ 3,930.8 ／ -0.40

24. 陸運業 ／ 1,746.93 ／ -0.43

25. 保険業 ／ 1,079.49 ／ -0.83

26. 金属製品 ／ 1,312.81 ／ -0.88

27. その他金融業 ／ 709.99 ／ -1.01

28. 輸送用機器 ／ 3,401.13 ／ -1.10

29. 空運業 ／ 178.78 ／ -1.28

30. 精密機器 ／ 11,170.32 ／ -1.53

31. サービス業 ／ 3,020.54 ／ -1.53

32. 医薬品 ／ 2,865.28 ／ -1.65

33. 情報・通信業 ／ 4,644.3 ／ -1.82《FA》