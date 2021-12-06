Dos Monos新曲「王墓」松本人志ドキュメンタルの劇中歌に、ジャケットは漫画『チ。』の魚豊

Dos Monos(ドスモノス)の新曲「王墓」が、2021年12月3日(金)に配信リリース。ダウンタウン・松本人志が企画するAmazon Prime Videoオリジナル番組「HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル」シーズン10の劇中歌となる。

■Dos Monos新曲「王墓」が松本人志ドキュメンタル劇中歌に

Dos Monosは、荘子it、iizuka taitan、没からなる日本の3人組ヒップホップユニット。millennium parade(ミレニアム・パレード)にも参加する石若駿率いるSMTK、崎山蒼志、台湾のIT担当大臣オードリータン、テレビ東京のディレクター上出遼平など、様々なクリエイターとのタッグでも話題を集める。

そんなDos Monosの新曲「王墓」は、ダウンタウン・松本人志が企画するAmazon Prime Videoオリジナル番組「HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル」シーズン10の劇中歌として書き下ろしたもの。シリーズ史上初、歴代王者たちによる“チャンピオン大会”となるシーズン10に、彩りを添える。

■「笑い」に言及したリリック＆バラエティの効果音風サンプル

「王墓」は、3拍子イーブンキックの変則的なトラック、「笑い」に言及したシニカルなリリック、バラエティの効果音のようなサンプルなどが特徴。イントロから全編を通して楽曲を引き立てるサックスは、松丸契が担当している。

■ジャケットは『チ。-地球の運動について』魚豊の書き下ろし

なお、新曲「王墓」のジャケットは、マンガ大賞2021で2位を受賞した『チ。-地球の運動について』の作者・魚豊が書き下ろした。

【詳細】

Dos Monos 新曲「王墓」

配信日：2021年12月3日(金)