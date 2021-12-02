

*17:35JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は151円97銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円97銭 高値152円03銭 安値151円92銭 引け151円97銭

売買高総計29979枚

2年 431回 -0.115％

5年 149回 -0.100％

10年 364回 0.055％

20年 178回 0.455％

債券先物12月限は、151円97銭で取引を開始。前日NY市場での米株続落・長期金利低下を受けて買いが先行し、152円03銭まで上げた。その後、米長期金利の上昇や円高後退を受けて売られたとみられ、151円92銭まで下げた。ただ、財務省の10年債入札の結果は無難との見方から、引けにかけて買い戻された。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債と10年債が買われ、20年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.59％、10年債は1.45％、30年債は1.77％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.82％、オーストラリア10年債は1.67％、NZ10年債は2.40％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・10月生産者物価指数（前年比予想：+19.0％、9月：+16.0％）

・19:00 ユーロ圏・10月失業率（予想：7.3％、9月：7.4％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：24.0万件、前回：19.9万件）

・22:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加（住宅価格問題）

・01:00 クオールズ米FRB理事講演

・01:30 サンフランシスコ、リッチモンド両連銀総裁オンライン炉辺談話参加

・OPECプラス会合《KK》