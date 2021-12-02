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のむら産業　初値1113円、公開価格を8.0％下回る、包装関連・物流梱包事業／新興市場スナップショット

2021年12月2日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST <7131> のむら産業 - -
公開価格（1210円）を8.0％下回る1113円で初値を付けた。会社設立は1965年11月9日。包装資材部門と包装機械部門で構成される包装関連事業と物流梱包事業が事業の中核。21年10月期の営業利益予想は前期比18.7％増の3.14億円。包装関連事業で取引先の工場新設に伴い大型案件が増加するほか、物流梱包事業も製造業の需要回復傾向を受けて堅調に推移する見通し。第3四半期累計の実績は1.74億円だった。《ST》

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