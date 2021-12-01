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GA TECH 大幅に7日ぶり反発、賃貸管理プラン「NEOインカム」の提供開始、賃料債権を一括買い取り／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:17JST <3491> GA TECH 1442 +78
大幅に7日ぶり反発。グループ会社のリノシーアセットマネジメント（東京都港区）が不動産投資スキームを利用する顧客向けに賃貸管理プラン「NEOインカム」の提供を開始したと発表している。同プランでは、ビジネスモデル特許出願中の将来集合債権譲渡型賃料収受スキームを利用。不動産オーナーが入居者に対して有する賃料債権（賃料を請求する権利）を同社が一括して買い取り、実際の賃料発生の有無にかかわらず対価を支払うという。《ST》
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