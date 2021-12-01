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国際チャート　大幅に5日ぶり反発、ナカバヤシが株式交換で子会社化、22年2月25日付で上場廃止の見込み／新興市場スナップショット

2021年12月1日 10:46

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記事提供元：フィスコ


*10:46JST <3956> 国際チャート 288 +18
大幅に5日ぶり反発。ナカバヤシ<7987>が簡易株式交換で子会社化すると発表している。国際チャート株1株に対し、ナカバヤシ株0.62株を割当交付する。国際チャート株、ナカバヤシ株の前日終値はそれぞれ270円、499円。単純計算で国際チャート株は309.38円相当となる。子会社化で生産体制の効率化に加え、Eコマースなど既存領域の強化や新製品の開発などを推進する。国際チャート株は22年2月25日付で上場廃止となる見込み。《ST》

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