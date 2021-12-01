ファンドクリＧ　大幅に反発、21年11月期の営業利益予想を上方修正、アセットマネジメント・フィーが増加／新興市場スナップショット



*09:42JST <3266> ファンドクリＧ 86 +6

大幅に反発。21年11月期の営業利益を従来予想の1.40億円から2.30億円（前期実績0.71億円）に上方修正している。売上高予想はインベストメントバンク事業の物件売却の期ずれなどで27.80億円から22.00億円（同15.33億円）に下方修正するものの、利益率の高いアセットマネジメント・フィー売上が増加し、売上総利益額が期初予想を上回ったことから利益が押し上げられる見通し。《ST》