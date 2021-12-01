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今日の注目スケジュール：企業利益、製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

2021年12月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業利益、製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50　設備投資(7-9月)　　5.3％
08:50　企業利益(7-9月)　　93.9％
08:50　企業売上高(7-9月)　　10.4％
09:30　製造業PMI(11月)　　54.2
14:00　自動車販売台数(11月)　　-30.2％


＜海外＞
09:30　豪・GDP(7-9月)　3.0％　9.6％
10:45　中・財新製造業PMI(11月)　50.4　50.6
14:00　印・製造業PMI(11月)　　55.9
16:30　スイス・消費者物価指数(11月)　1.4％　1.2％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　58.6　58.6
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月)　　0.96％
22:00　ブ・製造業PMI(11月)　　51.7
22:15　米・ADP全米雇用報告(11月)　51.5万人　57.1万人
23:45　米・製造業PMI(11月)　　59.1
24:00　米・建設支出(10月)　0.5％　-0.5％
24:00　米・ISM製造業景況指数(11月)　61.0　60.8
27:00　ブ・貿易収支(11月)　　20.04億ドル


米・自動車販売(11月、2日までに)　1320万台　1299万台

米・下院金融委員会でFRBと財務省のコロナ対応巡る公聴会

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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