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今日の注目スケジュール：企業利益、製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業利益、製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50 設備投資(7-9月) 5.3％
08:50 企業利益(7-9月) 93.9％
08:50 企業売上高(7-9月) 10.4％
09:30 製造業PMI(11月) 54.2
14:00 自動車販売台数(11月) -30.2％
＜海外＞
09:30 豪・GDP(7-9月) 3.0％ 9.6％
10:45 中・財新製造業PMI(11月) 50.4 50.6
14:00 印・製造業PMI(11月) 55.9
16:30 スイス・消費者物価指数(11月) 1.4％ 1.2％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(11月) 58.6 58.6
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(11月) 0.96％
22:00 ブ・製造業PMI(11月) 51.7
22:15 米・ADP全米雇用報告(11月) 51.5万人 57.1万人
23:45 米・製造業PMI(11月) 59.1
24:00 米・建設支出(10月) 0.5％ -0.5％
24:00 米・ISM製造業景況指数(11月) 61.0 60.8
27:00 ブ・貿易収支(11月) 20.04億ドル
米・自動車販売(11月、2日までに) 1320万台 1299万台
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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