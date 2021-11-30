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ボードルア 初値2750円、公開価格を37.5％上回る、ITインフラストラクチャーサービス／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:34JST <4413> ボードルア 2291 -
公開価格（2000円）を37.5％上回る2750円で初値を付けた。会社設立は07年4月20日。主な事業はクラウド導入支援や5G/IoT対応ネットワークインテグレーション、セキュリティ構築運用などのITインフラストラクチャーサービス。22年2月期の営業利益予想は前期比24.8％増の6.35億円。事業法人向けや先端技術領域が好調で、人員計画なども順調に進んでいることから利益が拡大すると見込む。第2四半期累計の実績は2.61億円だった。《ST》
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