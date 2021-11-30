関連記事
ライトアップ 大幅に4日ぶり反発、ドコモと中堅・中小企業のDX化で業務連携、「dX助成金申請」展開／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:55JST <6580> ライトアップ 3595 +100
大幅に4日ぶり反発。NTT<9432>グループのNTTドコモと中堅・中小企業のDX化を目的に業務連携することで合意したと発表している。ドコモが12月1日に開設する「ビジネスdXストア」を通じ、ライトアップのJSaaS（助成金・補助金申請支援サービス）を「dX助成金申請」の名称で全国に展開する。また、「dX助成金申請」の販売推進を目的に助成金診断システム「Jシステム」をOEM提供する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- リプロセル 大幅に反発、オミクロン株の特定検査可能と判明、1-2時間で検出／新興市場スナップショット 11/30 11:05
- アイドマＨＤ 一時ストップ高、ドコモにオンライン商談ツールのOEM提供開始、信用取引規制解除も追い風／新興市場スナップショット 11/30 10:29
- ホロン 大幅に3日ぶり反発、A＆Dと経営統合、株式交換比率1対3.6、22年3月に上場廃止へ／新興市場スナップショット 11/30 10:02
- JASDAQ平均は大幅に続落、外国人の新規入国の原則停止報道が重しに／JASDAQ市況 11/29 16:52
- マザーズ指数は大幅に4日続落、後場に一段安の展開に／マザーズ市況 11/29 16:42