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ライトアップ　大幅に4日ぶり反発、ドコモと中堅・中小企業のDX化で業務連携、「dX助成金申請」展開／新興市場スナップショット

2021年11月30日 12:55

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記事提供元：フィスコ


*12:55JST <6580> ライトアップ 3595 +100
大幅に4日ぶり反発。NTT<9432>グループのNTTドコモと中堅・中小企業のDX化を目的に業務連携することで合意したと発表している。ドコモが12月1日に開設する「ビジネスdXストア」を通じ、ライトアップのJSaaS（助成金・補助金申請支援サービス）を「dX助成金申請」の名称で全国に展開する。また、「dX助成金申請」の販売推進を目的に助成金診断システム「Jシステム」をOEM提供する。《ST》

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