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出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債20年ヘッジ、アルチザなどがランクイン

2021年11月29日 14:54

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記事提供元：フィスコ


*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債20年ヘッジ、アルチザなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月29日　14:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4558> 中京医薬　　　　　 　9000800 　633860　 1320.00% 27.97%
<1487> 上米債HE　　　　 　54369 　3909.4　 1290.72% 0.33%
<1473> DIAMトピ　　　 　1072280 　78892　 1259.17% -1.63%
<2191> テラ　　　　　　　 　2872900 　245780　 1068.89% 19.79%
<1476> iSJリート　　　 　593456 　62941.2　 842.87% -2.64%
<4889> レナサイエンス　　 　4489800 　553780　 710.76% 5.02%
<2620>* IS米国債20年ヘッジ 　135057 　16903.8　 698.97% -1.16%
<2510> NF国内債券　　　 　592030 　82846　 614.62% 0.2%
<9066> 日新　　　　　　　 　157600 　25620　 515.14% -8.42%
<4576> DWTI　　　　　 　4561700 　757500　 502.20% -8.48%
<3604> 川本産業　　　　　 　1235600 　221180　 458.64% 16.39%
<1488> 大和Jリート　　　 　377390 　70208　 437.53% -2.51%
<2342> トランス　　　　　 　1036300 　207720　 398.89% 4.8%
<1557> SPDR500　　 　34335 　7337.6　 367.93% -1.89%
<2633> MXSS&P500ヘッジ無 　131680 　29178　 351.30% -1.7%
<1580> 日経-1倍　　　　 　163830 　37546　 336.34% 1.93%
<6778>* アルチザ　　　　　 　291700 　68120　 328.21% -9.4%
<1345> 上場Jリート　　　 　98800 　23580　 319.00% -2.35%
<6656> インスペック　　　 　62800 　15080　 316.45% -0.44%
<1330> 上場225　　　　 　176470 　42778　 312.53% -1.95%
<5852> アーレスティ　　　 　578100 　149260　 287.31% -6.01%
<1552> VIX短期　　　　 　4188070 　1118771　 274.35% 8.04%
<2035> 日経VI　　　　　 　2092552 　581256.2　 260.01% 10.53%
<2562>* 上場ダウH　　　　 　253040 　70620　 258.31% -1.01%
<2568> 上場NSQ　　　　 　143460 　40414　 254.98% -1.77%
<1568> TPX2倍　　　　 　302090 　85956　 251.45% -3.96%
<8890>* レーサム　　　　　 　488700 　139500　 250.32% -6.24%
<2521> 上場米HE　　　　 　415720 　120096　 246.16% -0.67%
<1546> NYダウ30　　　 　35311 　10242.4　 244.75% -2.15%
<2040> NYダウブル　　　 　17661 　5132.2　 244.12% -1.39%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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