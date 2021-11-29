関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債20年ヘッジ、アルチザなどがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債20年ヘッジ、アルチザなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月29日 14:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4558> 中京医薬 9000800 633860 1320.00% 27.97%
<1487> 上米債HE 54369 3909.4 1290.72% 0.33%
<1473> DIAMトピ 1072280 78892 1259.17% -1.63%
<2191> テラ 2872900 245780 1068.89% 19.79%
<1476> iSJリート 593456 62941.2 842.87% -2.64%
<4889> レナサイエンス 4489800 553780 710.76% 5.02%
<2620>* IS米国債20年ヘッジ 135057 16903.8 698.97% -1.16%
<2510> NF国内債券 592030 82846 614.62% 0.2%
<9066> 日新 157600 25620 515.14% -8.42%
<4576> DWTI 4561700 757500 502.20% -8.48%
<3604> 川本産業 1235600 221180 458.64% 16.39%
<1488> 大和Jリート 377390 70208 437.53% -2.51%
<2342> トランス 1036300 207720 398.89% 4.8%
<1557> SPDR500 34335 7337.6 367.93% -1.89%
<2633> MXSS&P500ヘッジ無 131680 29178 351.30% -1.7%
<1580> 日経-1倍 163830 37546 336.34% 1.93%
<6778>* アルチザ 291700 68120 328.21% -9.4%
<1345> 上場Jリート 98800 23580 319.00% -2.35%
<6656> インスペック 62800 15080 316.45% -0.44%
<1330> 上場225 176470 42778 312.53% -1.95%
<5852> アーレスティ 578100 149260 287.31% -6.01%
<1552> VIX短期 4188070 1118771 274.35% 8.04%
<2035> 日経VI 2092552 581256.2 260.01% 10.53%
<2562>* 上場ダウH 253040 70620 258.31% -1.01%
<2568> 上場NSQ 143460 40414 254.98% -1.77%
<1568> TPX2倍 302090 85956 251.45% -3.96%
<8890>* レーサム 488700 139500 250.32% -6.24%
<2521> 上場米HE 415720 120096 246.16% -0.67%
<1546> NYダウ30 35311 10242.4 244.75% -2.15%
<2040> NYダウブル 17661 5132.2 244.12% -1.39%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 中越パルプ工業 急落、立会外分売実施による目先の需給懸念で 11/29 14:20
- 出来高変化率ランキング（13時台）～テラ、レナサイエンスなどがランクイン 11/29 14:18
- レーザーテック 切り返して急伸、利上げペース鈍化の思惑で押し目買い 11/29 14:09
- ペプチドリームは「R&D説明会」の資料などに注目集まり出直りを強める 11/29 14:08
- 任天堂は「オミクロン」による巣ごもり需要への期待で反発するが慎重姿勢も 11/29 14:08