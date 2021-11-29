

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債20年ヘッジ、アルチザなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月29日 14:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4558> 中京医薬 9000800 633860 1320.00% 27.97%

<1487> 上米債HE 54369 3909.4 1290.72% 0.33%

<1473> DIAMトピ 1072280 78892 1259.17% -1.63%

<2191> テラ 2872900 245780 1068.89% 19.79%

<1476> iSJリート 593456 62941.2 842.87% -2.64%

<4889> レナサイエンス 4489800 553780 710.76% 5.02%

<2620>* IS米国債20年ヘッジ 135057 16903.8 698.97% -1.16%

<2510> NF国内債券 592030 82846 614.62% 0.2%

<9066> 日新 157600 25620 515.14% -8.42%

<4576> DWTI 4561700 757500 502.20% -8.48%

<3604> 川本産業 1235600 221180 458.64% 16.39%

<1488> 大和Jリート 377390 70208 437.53% -2.51%

<2342> トランス 1036300 207720 398.89% 4.8%

<1557> SPDR500 34335 7337.6 367.93% -1.89%

<2633> MXSS&P500ヘッジ無 131680 29178 351.30% -1.7%

<1580> 日経-1倍 163830 37546 336.34% 1.93%

<6778>* アルチザ 291700 68120 328.21% -9.4%

<1345> 上場Jリート 98800 23580 319.00% -2.35%

<6656> インスペック 62800 15080 316.45% -0.44%

<1330> 上場225 176470 42778 312.53% -1.95%

<5852> アーレスティ 578100 149260 287.31% -6.01%

<1552> VIX短期 4188070 1118771 274.35% 8.04%

<2035> 日経VI 2092552 581256.2 260.01% 10.53%

<2562>* 上場ダウH 253040 70620 258.31% -1.01%

<2568> 上場NSQ 143460 40414 254.98% -1.77%

<1568> TPX2倍 302090 85956 251.45% -3.96%

<8890>* レーサム 488700 139500 250.32% -6.24%

<2521> 上場米HE 415720 120096 246.16% -0.67%

<1546> NYダウ30 35311 10242.4 244.75% -2.15%

<2040> NYダウブル 17661 5132.2 244.12% -1.39%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》