

*17:33JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は151円58銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円53銭 高値151円59銭 安値151円50銭 引け151円58銭

売買高総計22099枚

2年 430回 -0.130％

5年 149回 -0.085％

10年 364回 0.080％

20年 178回 0.475％

債券先物12月限は、151円53銭で取引を開始。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長再指名による利上げ観測で長期金利が上昇したことを受けて売りが先行し、151円50銭まで下げた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方や日経平均株価の下落、米長期金利低下を受けて買いが優勢になり、151円59銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.59％、10年債は1.64％、30年債は1.99％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.23％、英国債は0.97％、オーストラリア10年債は1.85％、NZ10年債は2.53％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 独・11月IFO企業景況感指数（予想：96.7、10月：97.7）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：26.0万件、前回：26.8万件）

・22:30 米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+2.2％、速報値：+2.0％）

・22:30 米・10月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.2％、9月：-0.3％）

・22:30 米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：+1.0％、9月：+1.4％）

・24:00 米・10月個人所得（前月比予想：+0.2％、9月：-1.0％）

・24:00 米・10月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+1.0％、9月：+0.6％）

・24:00 米・10月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.1％、9月：+3.6％）

・24:00 米・10月新築住宅販売件数（予想：80.0万戸、9月：80.0万戸）

・24:00 米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：67.0、速報値：66.8）

・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月2-3日会合分)《KK》