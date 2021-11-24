

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 日本製鋼所、OKK、アグレ都市デザインなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

ラウンドワン<4680> 1394 -66

欧州などでの新型コロナ再流行を背景にアフターコロナ関連株軒並み安。

マブチモーター<6592> 3805 -160

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は目標株価を引き下げ。

ホットリンク<3680> 1018 +91

業績予想の上方修正後、5日線に沿った上値追い継続。

ニューラルポケット<4056> 2008 -343

新株予約権の発行で需給悪化・希薄化懸念高まる。

マーケットE<3135> 1016+150

中古農機具のEU向け輸出開始発表を引き続き材料視。

OKK<6205> 944 +400

日本電産による子会社化を引き続き材料視。

GameWith<6552> 589 +62

ゲーム攻略ライター採用育成などの子会社設立をあらためて材料視か。

アグレ都市デザイン<3467> 1885 +215

不動産テック企業の一角として取り上げられる。

JUKI<6440> 908 +83

一部テレビ番組で取り上げられたもよう。

イソライト工業<5358> 1045 +84

半導体関連の割安株として物色が向かう。

ペプチドリーム<4587> 2941 +236

25日線レベルを支えに押し目買いが優勢。

日本マイクロニクス<6871> 1939 +90

半導体関連の中小型の一角に関心も向かう。

チェンジ<3962> 2539 +169

決算発表後はリバウンドの流れが継続の形に。

トレックス・セミコンダクター<6616> 3770 +85

上方修正を高評価する動きが継続の格好に。

日本製鋼所<5631> 3410 +225

先週末開催の説明会など評価材料に。

デクセリアルズ<4980> 3545 +115

高値もみ合いからの上放れに追随の動きへ。

タカショー<7590> 902 +42

決算発表接近で買い戻しも優勢か。

日本電気硝子<5214> 3125 +110

全固体電池関連としての期待感が続く。

サインポスト<3996> 1615 +21

1600円レベル節目と意識で押し目買いも優勢に。

国際紙パルプ商事<9274> 362 -75

株式売出実施による需給懸念が先行。

ディア・ライフ<3245> 550 -60

第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化を懸念。

フィックスターズ<3687> 877 -75

エクサウィザーズの上場承認手掛かりに先週末急伸。

日本電波工業<6779> 1697 -123

先週末にかけての株価急伸で過熱警戒感も。《FA》