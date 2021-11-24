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前日に動いた銘柄 part1 日本製鋼所、OKK、アグレ都市デザインなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 日本製鋼所、OKK、アグレ都市デザインなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
ラウンドワン<4680> 1394 -66
欧州などでの新型コロナ再流行を背景にアフターコロナ関連株軒並み安。
マブチモーター<6592> 3805 -160
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は目標株価を引き下げ。
ホットリンク<3680> 1018 +91
業績予想の上方修正後、5日線に沿った上値追い継続。
ニューラルポケット<4056> 2008 -343
新株予約権の発行で需給悪化・希薄化懸念高まる。
マーケットE<3135> 1016+150
中古農機具のEU向け輸出開始発表を引き続き材料視。
OKK<6205> 944 +400
日本電産による子会社化を引き続き材料視。
GameWith<6552> 589 +62
ゲーム攻略ライター採用育成などの子会社設立をあらためて材料視か。
アグレ都市デザイン<3467> 1885 +215
不動産テック企業の一角として取り上げられる。
JUKI<6440> 908 +83
一部テレビ番組で取り上げられたもよう。
イソライト工業<5358> 1045 +84
半導体関連の割安株として物色が向かう。
ペプチドリーム<4587> 2941 +236
25日線レベルを支えに押し目買いが優勢。
日本マイクロニクス<6871> 1939 +90
半導体関連の中小型の一角に関心も向かう。
チェンジ<3962> 2539 +169
決算発表後はリバウンドの流れが継続の形に。
トレックス・セミコンダクター<6616> 3770 +85
上方修正を高評価する動きが継続の格好に。
日本製鋼所<5631> 3410 +225
先週末開催の説明会など評価材料に。
デクセリアルズ<4980> 3545 +115
高値もみ合いからの上放れに追随の動きへ。
タカショー<7590> 902 +42
決算発表接近で買い戻しも優勢か。
日本電気硝子<5214> 3125 +110
全固体電池関連としての期待感が続く。
サインポスト<3996> 1615 +21
1600円レベル節目と意識で押し目買いも優勢に。
国際紙パルプ商事<9274> 362 -75
株式売出実施による需給懸念が先行。
ディア・ライフ<3245> 550 -60
第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化を懸念。
フィックスターズ<3687> 877 -75
エクサウィザーズの上場承認手掛かりに先週末急伸。
日本電波工業<6779> 1697 -123
先週末にかけての株価急伸で過熱警戒感も。《FA》
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