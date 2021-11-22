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【市場反応】米10月シカゴ連銀全米活動指数、予想上回りドル堅調

2021年11月22日 22:58

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記事提供元：フィスコ


*22:58JST 【市場反応】米10月シカゴ連銀全米活動指数、予想上回りドル堅調
米10月シカゴ連銀全米活動指数は+0.76と、9月−0.18からプラスに改善し、7月来で最高となった。

結果を好感し米国債相場は軟調に推移。米10年債利回りは1.57％で推移した。ドル・円は114円06銭から114円12銭へじり高。ユーロ・ドルは1.1275ドルで上値の重い展開となった。

【経済指標】
・米・10月シカゴ連銀全米活動指数：+0.76（予想＋0.1、9月：−0.18←-0.13）《KY》

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