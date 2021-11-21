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Awesome City Clubの新曲「雪どけ」切なくも暖かい冬のラブソング

2021年11月21日 07:46

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記事提供元：ファッションプレス

　Awesome City Club(オーサムシティクラブ)の新曲「雪どけ」が、2021年11月24日(水)に配信リリース。

■Awesome City Club7作連続シングル配信第2弾

　2021年は、映画『花束みたいな恋をした』のインスパイアソング「勿忘」で注目を集めたAwesome City Club。6月には「color」、7月には「夏の午後はコバルト」をリリースすするなど、話題が絶えない。

　そんなAwesome City Clubの新曲「雪どけ」は、「you」に続く7作連続シングル配信企画の第2弾。別れの予感を感じる二人が、もう一度輝く夜を過ごす事で愛を確かめる思いを、冬の季節に重ねて歌った。PORIN(ぽりん)の切ない歌い出しや、atagi(アタギ)とのハーモニーが印象的だ。

■12月にワンマンライブも

　なお、2021年12月8日(水)には、東京ガーデンシアターにてワンマンライブ「Awesome Talks One Man Show 2021 - to end the year -」も開催する。

【詳細】
Awesome City Club 新曲「雪どけ」
配信日：2021年11月24日(水)
※11月17日(水)TikTok,Instagram先行配信

■ライブ情報「Awesome Talks One Man Show 2021 - to end the year -」

日程：2021年12月8日(水)
場所：東京ガーデンシアター(有明)
時間：OPEN18:00/START19:00
チケット：2021年10月10日(土)10:00より一般販売スタート
全席指定：6,800円
※未就学児童入場不可、12歳以下は保護者同伴のみ入場可、要チケット。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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