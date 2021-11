Awesome City Clubの新曲「雪どけ」切なくも暖かい冬のラブソング

Awesome City Club(オーサムシティクラブ)の新曲「雪どけ」が、2021年11月24日(水)に配信リリース。

■Awesome City Club7作連続シングル配信第2弾

2021年は、映画『花束みたいな恋をした』のインスパイアソング「勿忘」で注目を集めたAwesome City Club。6月には「color」、7月には「夏の午後はコバルト」をリリースすするなど、話題が絶えない。

そんなAwesome City Clubの新曲「雪どけ」は、「you」に続く7作連続シングル配信企画の第2弾。別れの予感を感じる二人が、もう一度輝く夜を過ごす事で愛を確かめる思いを、冬の季節に重ねて歌った。PORIN(ぽりん)の切ない歌い出しや、atagi(アタギ)とのハーモニーが印象的だ。

■12月にワンマンライブも

なお、2021年12月8日(水)には、東京ガーデンシアターにてワンマンライブ「Awesome Talks One Man Show 2021 - to end the year -」も開催する。

【詳細】

Awesome City Club 新曲「雪どけ」

配信日:2021年11月24日(水)

※11月17日(水)TikTok,Instagram先行配信

■ライブ情報「Awesome Talks One Man Show 2021 - to end the year -」

日程:2021年12月8日(水)

場所:東京ガーデンシアター(有明)

時間:OPEN18:00/START19:00

チケット:2021年10月10日(土)10:00より一般販売スタート

全席指定:6,800円

※未就学児童入場不可、12歳以下は保護者同伴のみ入場可、要チケット。