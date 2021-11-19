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アクセスグループ ストップ高買い気配、文科省委託の「専修学校留学生の学びの支援推進事業」業務を受託／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:37JST <7042> アクセスグループ 1015 カ -
ストップ高買い気配。事業子会社で教育機関支援事業を展開するアクセスネクステージ（東京都港区）が日本国際協力センター及び大阪府専修学校各種学校連合会から文部科学省委託事業「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の各種業務を受託したと発表している。専修学校の外国人留学生受け入れ推進に向け、進学情報の発信や就職支援、受け入れ状況の実態調査など多角的な施策をサポートするという。《ST》
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