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今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、英消費者物価コア指数など

2021年11月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(10月)　-1693億円　-6241億円
08:50　輸出(10月)　11.0％　13.0％
08:50　輸入(10月)　31.2％　38.2％
08:50　コア機械受注(9月)　3.0％　-2.4％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
16:00　英・消費者物価コア指数(10月)　　2.9％
16:00　英・生産者物価産出指数(10月)　　6.7％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(10月)　4.1％　3.4％
22:30　米・住宅着工件数(10月)　157.3万戸　155.5万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(10月)　163.0万戸　158.6万戸
22:30　加・消費者物価指数(10月)　　4.4％


米・ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)理事がダラス連銀主催円卓会議で講演

米・クリーブランド連銀総裁とウォラーFRB理事が会議で講演

米・ニューヨーク連銀主催の米国債市場関連会議(同連銀総裁やサンフランシシコ連銀総裁が参加)

米・シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加

米・アトランタ連銀総裁がオンライン会議で閉会の挨拶

米・ロサンゼルス自動車ショーのプレスデー(18日まで、一般公開は19-28日)

欧・欧州中央銀行(ECB)が金融安定報告公表(暫定日程)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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