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今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、英消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、英消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(10月) -1693億円 -6241億円
08:50 輸出(10月) 11.0％ 13.0％
08:50 輸入(10月) 31.2％ 38.2％
08:50 コア機械受注(9月) 3.0％ -2.4％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
16:00 英・消費者物価コア指数(10月) 2.9％
16:00 英・生産者物価産出指数(10月) 6.7％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(10月) 4.1％ 3.4％
22:30 米・住宅着工件数(10月) 157.3万戸 155.5万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(10月) 163.0万戸 158.6万戸
22:30 加・消費者物価指数(10月) 4.4％
米・ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)理事がダラス連銀主催円卓会議で講演
米・クリーブランド連銀総裁とウォラーFRB理事が会議で講演
米・ニューヨーク連銀主催の米国債市場関連会議(同連銀総裁やサンフランシシコ連銀総裁が参加)
米・シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加
米・アトランタ連銀総裁がオンライン会議で閉会の挨拶
米・ロサンゼルス自動車ショーのプレスデー(18日まで、一般公開は19-28日)
欧・欧州中央銀行(ECB)が金融安定報告公表(暫定日程)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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