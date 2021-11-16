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【M&A速報：2021/11/16（1）】伊藤忠商事<8001>、中国コーヒー大手の上海威銘食品と資本業務提携

2021年11月16日 12:02

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記事提供元：フィスコ


*12:02JST 【M&A速報：2021/11/16（1）】伊藤忠商事<8001>、中国コーヒー大手の上海威銘食品と資本業務提携
■伊藤忠商事<8001>、中国コーヒー大手の上海威銘食品と資本業務提携

■観光遺産産業化ファンド、サブスクサービスにより国立公園の新たな利活用スタイルを創出するSANU Kawaguchiko1stに出資

■個人向け銀行ローンマッチングプラットフォーム運営のクラウドローン、プレシリーズAで資金調達を実施

■病院向けインフォームド・コンセント支援サービス「MediOS」開発・運営のContrea、プレシリーズAで総額約1.4億円の資金調達を実施

■東海カーボン<5301>、中国子会社の東海炭素（天津）の全保有株式を譲渡

■産総研技術移転ベンチャーで5G関連3事業における「超高速光通信システムのトータルソリューション」提供の７G aa、資金調達を実施

■auじぶん銀行、auフィナンシャルHDを割当先とする第三者割当増資を実施

■バーチャルオフィスSaaSサービス・システム受託開発のVoicePing、資金調達を実施

■システムディ<3804>、子会社で特定業種・特定業務向けパッケージソフト開発・販売のシステムディ北海道を吸収合併

■JERA、フリーポートLNGプロジェクト運営の米Freeport LNG社に出資　同社の全権益約25.7%を約25億米ドルで取得

■三井物産<8031>、ヒューマン・アソシエイツHD<6575>にTOBを実施　買付価格は普通株1株915円

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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