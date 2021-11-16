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【M&A速報：2021/11/16（1）】伊藤忠商事<8001>、中国コーヒー大手の上海威銘食品と資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*12:02JST 【M&A速報：2021/11/16（1）】伊藤忠商事<8001>、中国コーヒー大手の上海威銘食品と資本業務提携
■伊藤忠商事<8001>、中国コーヒー大手の上海威銘食品と資本業務提携
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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