BUMP OF CHICKENのワンマンライブが幕張メッセで開催、約2年3カ月振りとなる有観客で

BUMP OF CHICKEN(バンプ オブ チキン)がワンマンライブ「BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe 02/10-11」を、2022年2月10日(木)・11日(金)の2日間、千葉・幕張メッセにて開催する。

■BUMP OF CHICKEN、約2年3カ月振りとなる有観客ライブ

2021年は、結成25周年の日に合わせて新曲「Flare」を配信リリース、NHK連続テレビ小説の主題歌「なないろ」、『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の主題歌「Small world」を書き下ろすなど話題を呼んだBUMP OF CHICKEN。12月には「なないろ」を表題曲にした最新シングルCDも発売する。

そんなBUMP OF CHICKENが約2年3カ月振りとなる有観客ライブを幕張メッセで2日間開催。2019年に行った「BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark」以来、生でBUMP OF CHICKENのパフォーマンスを楽しめるファン待望のライブとなる。

公演時間や一般チケットの発売など詳細は後日発表予定。最速先行抽選は最新シングルCD「なないろ」の予約者を対象に11月22日(月)12:00からスタートする。

■詳細

BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe 02/10-11

開催日:2022年2月10日(木)・11日(金)

会場:幕張メッセ

住所:千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

<チケット情報>

・最速先行抽選(最新シングルCD「なないろ」予約者対象)

受付期間:2021年11月22日(月)12:00~