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シチズン　急伸、上半期上振れ着地で通期は市場予想上回る水準に上方修正

2021年11月12日 14:20

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記事提供元：フィスコ


*14:20JST シチズン---急伸、上半期上振れ着地で通期は市場予想上回る水準に上方修正
シチズン<7762>は急伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は107億円で前年同期比189億円の損益改善となり、従来予想の73億円を大きく上回る着地になった。また、通期予想は従来の138億円から172億円にまで引き上げ。時計は北米向けを中心に完成品販売が伸長しており、旺盛な企業の設備投資意欲から工作機械の受注も拡大。なお、通期の市場コンセンサスは従来会社計画並みの水準であった。《YN》

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