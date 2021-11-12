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アズーム ストップ高買い気配、22年9月期の営業利益予想67.5％増、年間配当予想は増配の30円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:07JST <3496> アズーム 6520 カ -
ストップ高買い気配。22年9月期の営業利益予想を前期比67.5％増の8.50億円と発表している。開発メンバーの拡充を進め、システム開発の効率性や質を高める。新規事業や3DCG技術によるグラフィックデータ制作など月極駐車場サービス以外の事業拡大も進める。年間配当予想は30.00円とした。21年9月期の営業利益は126.1％増の5.07億円。期末配当は従来予想の無配から20.00円（前期末実績は無配）に引き上げた。《ST》
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